2'nci Lig'de yer aldığı dönemde 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanıp golsüz sona eren Ankaraspor maçında, "Müsabaka sonucunu etkilemesi" ve bahis gerekçesiyle rakiple birlikte 1.5 yıl sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 3'üncü Lig temsilcisi Nazillispor'da futbolcular ve Başkan Şahin Kaya'ya verilen cezalar Tahkim Kurulu'nda onandı. Şut atılmayan şike tartışmalı maç nedeniyle Nazillispor ve Ankaraspor'dan 12'şer futbolcuya bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'dan verilen 8 aydan 1 yıla kadar men cezaları ile Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'ya aynı maçta bahis oynadığı için verilen 1 yıl ceza Tahkim Kurulu'nda değişmedi.

Bahis oynadıkları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca PFDK'dan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ve takımın o dönemki eski futbolcuları Canberk Aydemir, Tibet Öniz, Kutsal Manici, Özkan Taştemur'a verilen 1'er yıl, Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak ve Süleyman Enes Karakaş'a verilen 8 ay men cezalarında indirim olmadı. Tahkim Kurulu'ndan yine eski futbolculardan Serhat Aslan'a verilen 10 aylık ceza ve Ekin Karakuyu'ya verilen 8 aylık cezayla ilgili karar çıkmadı. O kadrodan Ali Karakaya, Barışcan Işık Altunbaş, Salih Kavrazlı, Talha Erdoğan, Hakkı Can Aksu ile ilgili ise henüz karar çıkmamıştı.

KULÜBE GELECEK CEZAYLA İLGİLİ KARAR YARGIDA

PFDK, şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT’nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar vermişti. O dönem 0-0 eşitlikle biten maç sonucunda ev sahibi Ankaraspor Play-Off oynamayı garantilerken, Nazillispor ise ligde kalmıştı.