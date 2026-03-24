CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye edilmesine rağmen görevine iade edilmemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Şevkin, 212 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilen Karalar’ın görevine iade edilmemesinin kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtığını belirterek, seçilmiş yerel yöneticilerin görevden uzaklaştırılmasının istisnai bir tedbir olması gerektiğini vurguladı.

Tahliye sonrası göreve iadenin yapılmamasının hukuki, idari ve demokratik teamüller açısından soru işaretleri doğurduğunu ifade eden Şevkin, yerel yönetimlerde seçilmiş iradenin korunmasının demokratik hukuk devleti ilkesinin gereği olduğunu kaydetti.

Şevkin, Adana halkının oylarıyla seçilen belediye başkanının görevine iade edilmemesinin hukuki dayanağının kamuoyu tarafından merak edildiğini, konunun şeffaf biçimde açıklanmasını istedi. Şevkin, şu soruları yöneltti:

"- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye edilmesine rağmen görevine iade edilmemesinin hukuki gerekçesi nedir?



- Görevden uzaklaştırma tedbiri hangi somut hukuki dayanaklara göre sürdürülmektedir?



- Tahliye edilen bir belediye başkanının görevine iadesine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın uygulama kriterleri nelerdir?



- Zeydan Karalar hakkında görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması yönünde Bakanlığınızca yürütülen bir değerlendirme var mıdır?



- Görevden uzaklaştırma tedbirinin devam etmesi halinde bu durumun süresi neye göre belirlenecektir?



- Tahliye edilmiş olmasına rağmen göreve iade edilmeyen başka belediye başkanları bulunmakta mıdır? Varsa sayıları ve illere göre dağılımı nedir?



- Seçilmiş yerel yöneticilerin görevden uzaklaştırılması ve göreve iadesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması yönünde Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?"