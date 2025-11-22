Gülnur SAYDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu için yolların kesilmesine itiraz ettiği için tutuklanan ve yaklaşık bir ay sonra tahliye edilen akademisyen Eda Saraç, “Haksız yargılandığım sürecin sonuna geldim” dedi.

Saraç’ı avukatı Atahan Öztürk yalnız bırakmadı.

Saraç şunları söyledi: “Bir insanın özgürlüğü diğer bir insanın esareti devam ederken önemli değildir. Haksız ve hukuksuz yere cezaevinde olan tüm tutukluların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Avukatlarıma ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tesekkür ederim. Bizler mücadelemize devam edeceğiz. Hapishanede şartlar çok kötü. Özellikle çocuklu anneler için süreç çok daha ağır, yeterince ilgilenilmiyor.”