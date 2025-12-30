Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan Fatih Altaylı hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildi. Tahliye olan Altaylı arkadaşlarına mesaj gönderdi.

İSTİNAF AVUKATLARIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

Daire, sanığın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

ALTAYLI'DAN ARKADAŞLARINA MESAJ

ODA Tv'de yer alan habere göre tahliye olan Fatih Altaylı, arkadaşlarına mesaj gönderdi. Altaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.