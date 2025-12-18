İBB soruşturması kapsamında tutuklanıp 6 kez itirafçı sıfatıyla ifade veren ancak tahliye edilmeyen, TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya’nın tahliye için bir avukata 8 milyon dolar verdiği iddia edildi. Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre Yalçınkaya, ödemeye rağmen cezaevinden çıkamadığını belirterek savcılığa şikayette bulundu.

TMSF EL KOYDU

Yalçınkaya, 26 Mayıs 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Türkiye genelinde 369 akaryakıt istasyonu bulunan şirketine TMSF el koydu.

Devam eden süreçte ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanarak ifade veren iş insanı, paylaştığı bilgilerin ‘değerli görülmemesi’ üzerine tahliye edilmedi. İddianame çıktıktan sonra İBB soruşturmasının şüphelilerinden Yalçınkaya’nın da dolandırılanlar arasında yer aldığı belgelendi. Yalçınkaya’nın savcılığa yaptığı, “Dolandırıldım” başvurusu ek klasörlerdeki belgeler arasından çıktı. Yalçınkaya, 28-29 Mayıs tarihlerinde Ç.S. ve K.S. isimli kişilerin kendisine ulaşarak, para karşılığında tahliyesini sağlayacaklarını vaat ettiklerini ancak tahliyenin gerçekleşmediğini bildiren bir dilekçeyle şikayetçi oldu.