Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’ın dün Antalya Körfezi’ne ilişkin yaptığı uyarının ardından bölgede bugün meydana gelen deprem tedirginliğe yol açtı. Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Körfezi’nin 6.4 büyüklüğüne varabilecek bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini belirtmişti.

Bektaş açıklamasında, “Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezi’ne sokulumu ile oluşan Isparta Büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den bu yana 4–5 büyüklüğündeki depremlerle, özellikle Alanya çevresinde devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

SAATLER SONRA DEPREM FIRTINASI BAŞLADI

Bektaş'ın deprem açıklamasının saatler sonrasında Antalya'da depremler peş peşe meydana gelmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi hissedilen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

OSMAN BEKTAŞ: "BU DEPREM ÖNCÜ DEPREM OLABİLİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı kritik açıklamanın ardından SÖZCÜ TV yayınına katılarak öğle saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bektaş, açıklamasında şöyle konuştu:

"Daha büyük bir deprem olma olasılığı meydana gelen bu depremlerin büyük bir depremin öncüsü olma olasılığı var. Önümüzdeki 4 5 saat oldukça kritik. Artabilir de. Panik yapmamamız gerekir. Zeminin deprem büyütmesinden kaynaklı olarak hissedilme oranı bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

"AÇIK ALANLARDA KALIN"

Mümkün olduğu kadar önümüzdeki saatlerde açık alanlarda kalalım. Zayıf ve riskli bölgelerde bulunmayalım en azından önümüzdeki saatlerde

ANTALYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.9 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: DEPREM 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, sarsıntı kıyı kesimlerde hafif şekilde hissedildi.

DEPREMLER DÜN GECEDE BERİ SÜRÜYOR

Dün geceden beri bölge sallanıyor. Dün Antalya Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğüne deprem olmuştu.

Bugün öğle saatlerinde AFAD, Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, sarsıntı kıyı kesimlerde hafif şekilde hissedildi.