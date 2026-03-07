İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik 27. saldırı dalgasını başlattıklarını açıklamasının ardından bölgeden sesler bir kez daha yükseldi. Aynı saatlerde Lübnan Hizbullahı Hayfa'yı hedef aldı.

30 BÜYÜK TESİS HEDEF OLDU

Tel Aviv'de sirenler çalarken İran'ın başkenti Tahran'da da bir patlama meydana geldi. Şehirde bulunan bir petrol rafinerisi hedef alındı. Patlamanın ardından rafineri de büyük bir yangın çıktı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın bu akşam çok yıkıcı şekilde vurulacağını ifade etmişti.

İsrail uçakları Tahran'daki yaklaşık 30 büyük petrol depolama tesisini vuruyor; bu, savaşın başlamasından bu yana İran'ın enerji altyapısına yönelik ilk büyük ölçekli saldırı olma özelliğini taşıyor.