Refleks Veri & Araştırma’nın 2 bin 386 kişiyle yaptığı çalışmada, “Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra AKP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

HAKAN FİDAN BİRİNCİ ÇIKTI

İlk iki sırada Hakan Fidan ile Süleyman Soylu birbirine çok yakın oranlarla yer aldı.

Araştırmanın kamuoyuna yansıyan sonuçlarına göre katılımcıların %33,4’ü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtını verirken, %32,5’i Süleyman Soylu dedi.

LİSTEDE OĞUL ÜÇÜNCÜ, DAMAT DÖRDÜNCÜ

Ankette Bilal Erdoğan %14,2 ile üçüncü sırada gösterilirken, onu Selçuk Bayraktar %12,9 ile izledi.

Listede Numan Kurtulmuş %7 oranında yer aldı.

Anketin sonuçları, AKP içinde “Erdoğan sonrası” liderlik tartışmalarının siyasetin gündeminde olduğu bir dönemde, olası isimlere yönelik eğilimlerin yakın seyrettiğini ortaya koydu.