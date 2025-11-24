İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakanın henüz 12. dakikasında sahada yaşanan gerilim karşılaşmaya damga vurdu.
TARTIŞIRKEN TOKAT ATTI
Konuk ekip Everton'da Idrissa Gana Gueye, 12. dakikada takım arkadaşı Michael Keane ile bir pozisyonun ardından sözlü tartışma yaşadı. Tartışma sırasında hararetin yükseldiği anda Keane ile kafa kafaya geldi. Tam o anda takım arkadaşına tokat adan Gueye, mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, sinirlerine hakim olamadı ve takım Michael Keane'e saldırmaya çalıştı. Gerginliğin tırmandığı anlarda Gueye'i takım arkadaşları zor tuttu ve saha kenarına getirdi.