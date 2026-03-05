LaLiga'da üst üste puan kayıpları yaşayan Real Madrid'de kazan kaynıyor. Son olarak evinde Getafe'ye 1-0 mağlup olan eflatun beyazlı ekipte soyunma odasında da cepheleşme başladı.

Lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen Real Madrid'de takımın önde gelen isimleri Arda Güler'i suçlu ilan etti.

BENCİLLİKLE SUÇLANDI

İspanya basınından El Nacional'in haberine göre, Getafe yenilgisinde 69 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler için soyunma odasında çatlak sesler yükselmeye başladı.

Takım içindeki gruplaşmaya dikkat çekilen haberde, Arda Güler'in oyunu olumsuz etkilediğine yönelik tepkiler geldiği aktarıldı. Söz konusu habere göre soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar. Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar.

Arda'nın henüz 20 yaşında olduğunun altı çizilse de, haberde yer alan "Geliştirmesi gereken çok şey var ancak sabır tükenmeye başlıyor" ifadeleri Real Madrid'deki baskı ortamını gözler önüne serdi.

Bu sezon Real Madrid forması ile 40 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.