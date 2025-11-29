İsveç Ligi'nde mücadele eden Norrköping, play-off klasmanının son maçında Ögryte IS ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip Norrköping, 2011'den bu yana ilk kez İsveç Allsvenskan Ligi'nden düştü. Norrköping taraftarları, maçın 0-0 devam ettiği anlarda takımlarına öfkelenerek sahaya yabancı madde yağdırdı.

Takımını düştüğü durumu protesto eden taraftarlar 4-5 defa sahaya attıkları yanıcı maddelerle maçı durdurdu. Bu durumun ardından maçın hakemleri mücadeleyi noktaladı ve taraftarlar stadyumu ateşe verdi.

ÇİMLER ALEV ALDI

Atılan yanıcı maddeler nedeniyle suni çimin yandığı anlar kameralara yansıdı.

IFK Norrköping ile Örgryte arasında oynanan karşılaşmada güvenlik görevlileri ve polis, Örgryte taraftarlarının üst lige çıkışı sonrasında sahaya girmesini önlemek için yangın söndürme tüpleri kullandı.