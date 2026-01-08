İspanya Süper Kupa'da Barcelona sahasında Athletic Bilbao'u ezici bir skorla 5-0 mağlup etti. Bilbao güçlü rakibi karşısında hezimeti yaşarken takımın yıldızı Nico Williams'ın kameralara takılan görüntüsü olay oldu.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan Williams'ın takımı ağır yenilgiler alırken telefonundan oyun oynadığı anlara İspanyol taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yaz Avrupa devlerine transferi günlerce konuşulan ancak Athletic Bilbao'da kalmaya karar vererek 10 yıllık sözleşme kapan Gana asıllı yıldızın umursamaz tavırları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İspanyol taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Williams'a ağır ifadelerle yüklenirken, 'Berbat bir zihniyet. Bu adama kim 10 yıllık sözleşme verdi!' sözlerini kullandı.

BARCELONA'YA TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Athletic Bilbao altyapısından yetişen Williams'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Williams'ın kontratında 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunurken kulübüne Barcelona'ya transfer olmak istediğini iletti. Barcelona'nın 30 Haziran'dan önce sözleşmedeki maddeyi aktif hale getirmeyi düşünmüyor.

Bayern Münih'le birlikte Arsenal, Chelsea, PSG ve Liverpool da 22 yaşındaki yıldızın peşindeydi. Williams, geçtiğimiz sezon 45 maça çıkarken 11 gol ve 7 asist kaydetti.