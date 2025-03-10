TFF 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi.

Borç batağında olan ve kapanmanın eşiğine gelen Denizli ekibinde kaptan Gökhan Süzen ile Başkan Erhan Ergil arasında yaşanan gerginlik Denizlispor'un Kırıkkale FK'yi 4-1 yenmesinin ardından istifa ile noktalandı.

KAPTAN-BAŞKAN GERGİNLİĞİ

Puan silme cezası, ödenemeyen eski ücretler ve futbolcuların alamadığı maaşların ardından takım kaptanı Gökhan Süzen, hafta içinde "Kulüpten Erciyes galibiyeti, Tepecik ve Kahramanmaraş beraberliğinin prim hak edişi olan toplam 55 bin lirayı alamadık. Cebimizde harçlık yok. Anne-babalarımızdan para istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazın iş bulma telaşına düştü. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın, başkaları gelsin. Başımızda yönetim de olmasa sonuna kadar direneceğiz" açıklaması ile yönetime rest çekmişti.

Başkan Erhan Ergil ise takım kaptanı Gökhan Süzen'e meydan okuyarak ortaya büyük bir iddia koydu.

SÖZÜNÜ TUTTU

Gökhan Süzen'in yaptığı basın açıklamasına "hodri meydan" diyerek tepki gösteren Ergil "Denizlispor kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Senin çiftliğin değil. Peki kaptan, peki evlatlar, dediğiniz gibi olsun. Eğer kazanırsanız istifa ediyorum. Kral da Gökhan Süzen, başkan da Gökhan Süzen. Ama kaybederseniz Gökhan Süzen kadro dışıdır. Risk budur hadi bakalım. Kazan başkanı öyle ye. Kazanamazsan bunun sorumlusu sensin. Sonuç olarak Kırıkkale maçından sonra ya ben yokum ya sen. Kazanamazsanız sen ve seninle birlikte hareket edecek olanlar kadro dışıdır" ifadeleri ile yanıt verdi.

Takımın Kırıkkale FK maçını kazanması durumunda istifa edeceğini açıklayan kulüp başkanı Erhan Ergil, verdiği sözü tuttu ve istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Ergil, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edindim ancak binlerce dost kazandım. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim, ancak onurumu kaybetmedim. Kaybedemem, çünkü tek sermayem bu" dedi.