Bursa’nın Kestel ilçesindeki bir imalathaneden aldıkları külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara dağıtmak üzere yola çıkan E.Ö. (21) idaresindeki zırhlı araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak yol kenarına devrildi.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada sürücü E.Ö. ile araçta bulunan R.T. (30) ve V.T. (48) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri, güvenlik amacıyla kaza yerini kordon altına alarak otoyolda trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

KAYIP ALTINLAR DEDEKTÖRLE ARANIYOR

Zırhlı araçta yapılan sayım ve incelemede, sevkiyatı yapılan altınlardan her biri birer kilogram ağırlığında olan 11 adet külçe altının yerinde olmadığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, kayıp altınları bulmak için kaza yerinde ve çevresinde dedektörler yardımıyla geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.