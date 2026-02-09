İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Seçimde İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu yarıştı.

Oylama sonucunda kazanan, taksi plakalarının değerini artırmaya yönelik adımlar atılacağını vaadeden İsmet Dalcı oldu.

Taksi plakası fiyatlarının enflasyona yenik düştüğü, vergilerle beraber güncel miktarın yaklaşık 9-10 milyon lira olduğu belirtiliyor. Öte yandan yasal olmayan kiralamaların ise aylık 60 bin lira civarında gerçekleştiği ifade ediliyor.