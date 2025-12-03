Disney+ platformuna geçiş yapan “Konuşanlar” programının son bölümünde yaşanan bir diyalog izleyicileri şaşkına çevirdi. Programa katılan taksici bir konuk, yabancı turistlere fahiş ücret talep ettiğini itiraf edince stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

Hasan Can Kaya ise duruma müdahale ederek konuğun sözlerini kesip mikrofonu elinden aldırdı.

Exxen’den ayrılarak Disney+ ile anlaşan Hasan Can Kaya’nın programı, her bölümünde olduğu gibi bu kez de gündem olmayı başardı. Son programın dikkat çeken isimlerinden biri, sahneye çıkan taksici İsrafil oldu.

Konuk, turistlere normal ücretin çok üzerinde fiyat uyguladığını açıkça söyleyince hem seyirciler hem de sunucu şaşkınlığa uğradı.

"ORTAKÖY'DEN BEŞİKTAŞ'A EURO ALIYORUM"

Hasan Can Kaya’nın, “Olduğundan çok daha fazla ücret alıyorsun değil mi?” sorusuna taksici, herhangi bir tereddüt göstermeden "Çok çok daha fazla alıyorum. Ortaköy'den Beşiktaş'a geçecekse Euro bazlı alıyorum" yanıtını verdi.

Bu sözlerin ardından programın akışı hızla değiştirildi. Kaya, “Bunu yayınlamayalım, biraz kendine gel. Ben bile terbiyeli kaldım” diyerek duruma tepki gösterdi ve mikrofonu konuğun elinden aldı. O anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buldu.