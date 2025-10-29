İzmir’in Bayraklı ilçesinde, taksi şoförlüğü yapan emekli polis memuru Ü.Ü. (53), aracının aynasını kıran ve ardından taksisine binen Haydar H. (22) tarafından darbedildi. Arbede sırasında Ü.Ü.’nün havaya ateş açmasının ardından polis ekipleri olay yerine gelerek tarafları gözaltına aldı.

ÖNCE AYNASINI KIRDI SONRA YUMRUK ATTI

Olay, 27 Ekim saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar H., emekli polis Ü.Ü.’nün kullandığı taksinin aynasını kırdıktan sonra arkadaşı A.D. (27) ile birlikte araca bindi. Şoförün, aynayı neden kırdığını sorması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar H., taksi şoförüne yumruk attı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI GÖZALTINA ALINDI

Aracın dışına taşan kavga sırasında Ü.Ü., yanında bulunan tabancayla havaya bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Haydar H., A.D. ve Ü.Ü.’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar H. tutuklanırken, A.D. ve Ü.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı taksinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.