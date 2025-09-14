Gece Yarısı Gerginliği

Olay, 31 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Funda Ö. isimli sürücü, motosikletiyle geldiği sokakta aracını kaldırımla binanın girişine park ederek oradan ayrıldı.

Kısa süre sonra binada oturan bir kişi, kapıyı kapatan motosiklete tepki gösterdi. Üst kattan aşağıya çorba döken kişi, daha sonra sokağa inerek motosikleti tekmeledi ve yere düşürdü.

Kamera Görüntüleri Her Şeyi Ortaya Koydu

Aynı gün akşam saatlerinde motosikletini almak için gelen Funda Ö., aracını yerde buldu. Çevredeki esnafla konuşan sürücü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde motosikletine önce çorba döküldüğünü, ardından tekmelendiğini gördü.

20 Bin Liralık Hasar

Yaklaşık 20 bin lira masraf çıkaran olay sonrası Funda Ö., güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte emniyete giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.