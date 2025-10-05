İlk olay 14 Eylül gecesi Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen iki kadına bir erkek laf attı.

KADINLARDAN MEYDAN DAYAĞI

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kadınlar adama saldırdı.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan arbede çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İkinci olay ise 30 Eylül akşamı yaşandı.

KEMERLİ KAVGA

Henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma sırasında bir kişi, belinden çıkardığı kemerle karşısındakine vurdu, ardından da tekme attı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

O anlar da yine vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.