İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb (57) ve oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ile Mohammed Yazdani (15), iddiaya göre önceki akşam Taksim’de yemek yedikten sonra uyumak için odalarına döndü.
Sabah saatlerinde odadan gelen sesler üzerine içeri giren otel görevlileri, iki çocuğu yerde hareketsiz bulurken, baba Ajoeb’in fenalaştığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti ve babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.