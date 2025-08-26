İstanbul’un Fatih ilçesinde Hollanda vatandaşı 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb, oğulları 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf ve 15 yaşındaki Mohammed Yazdani ile geçtiğimiz Cuma günü Taksim’de döner yedi.

Ailenin akşam saatlerinde otele dönüp uyumasının ardından sabah 12.00 sıralarında odadan sesler geldiğini duyan otel görevlileri içeri girdi. Görevliler, iki çocuğu hareketsiz halde, babayı ise fenalaşmış durumda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ajoeb’in sağlık görevlilerine, “Taksim’de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını” söylediği öğrenildi.