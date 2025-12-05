29 Ekim 2025’te sosyal medyada yayılan videoya dair hazırlanan iddianamede, görüntülerdeki kişilerin Uras U. ve Nurgül B. olduğu belirlendi.

Savcılık, Uras U.’nun kadının boynuna kemer geçirip çekiştirdiğini ve “Miyavla”, “Kadınlar balmumu gibidir” gibi ifadeler kullandığını, eylemin fiziksel ve psikolojik şiddet niteliği taşıdığını kaydetti. Videonun herkese açık hesapta paylaşılması ve yayılma biçimi nedeniyle kadınlara yönelik şiddeti teşvik edici ve kamu barışını bozma riski taşıyan bir içerik olduğu değerlendirildi.

Uras U. ifadesinde videonun mizah amaçlı olduğunu savunurken, Nurgül B. ise takipçi artırma amacıyla teklifi kabul ettiğini, suç kastı olmadığını söyledi.

İddianamede her iki şüpheli hakkında zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Yargılama İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.