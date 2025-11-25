İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar dün akşam büyük bir şok yaşadı. Taksim - Mecidiyeköy otobüsüne binen kimliği belirsiz bir şahıs tuvaletini yaptı.

OTOBÜSTEN İNDİRDİ

Kokudan rahatsız vatandaşlar şoföre şikayet etti. Duruma çok sinirlenen otobüs sürücüsü, şahsı araçtan zorla indirdi.

'BUNUN PİSLİĞİNİ TEMİZLEMEK ZORUNDA MIYIM?'

'Acıyoruz, araca alıyoruz' diyen otobüs sürücüsü 'Bu tipleri almayınca da yolcular tepki gösteriyor. Al sana işte... Ben bu adamın pisliğini temizlemek zorunda mıyım?' diye sitem etti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Tuvaletini yapan şahsın görüntüsü sosyal medyada yayılmasının ardından bazı vatandaşlar şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü.