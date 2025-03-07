İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim’e çıkmak isteyen kadınlara yasak geldi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan Açıklama Geldi

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart saat 19.30’da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’nde toplanma çağrıları yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.”

Beyoğlu’nda Alınan Önlemler

Açıklamada, Beyoğlu ilçesinde yapılmak istenen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer etkinlikler için alınacak güvenlik önlemleri şu şekilde sıralandı:

Saat 12.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın yaya trafiğine kapatılması, gerekli görüldüğünde kontrollü yaya girişlerinin sağlanması.

İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydanı ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü girişlerin sağlanması.

Sıraselviler Caddesi ve ara sokaklarının araç ve yaya trafiğine kapatılması, ihtiyaç halinde kontrollü geçişlere izin verilmesi.

Karaköy Meydanı ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerektiğinde kontrollü girişlerin sağlanması.

İlçe genelinde meydana gelebilecek toplumsal olaylara karşı ek tedbirler alınacağı ve ihtiyaç halinde farklı noktalarda da yaya ve araç trafiğinin kapatılabileceği belirtildi.