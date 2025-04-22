Yıldan yıla büyüyen yoksulluk, vatandaşların alım gücünü günden güne eritiyor. Bu durum vatandaşın günlük ihtiyaçlarının yanı sıra dini vecibelerinin de yerine getirilmesini zorlaştırıyor. Geçen Ramazan ayında ‘Emekliye ve asgari ücretliye fitre verilebilir’ açıklaması ile yoksulluğu gözler önüne seren Diyanet, şimdi de taksitle ve kredi kartıyla kurban kesilebileceğini açıkladı.

FAİZE DİKKAT ÇEKTİ

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, “Taksitle, vadeli veya kredi kartıyla kurban satın alıp kesmek caizdir. Kendisine kurban kesmek vacib olan kimse, taksitle senet imzalayarak veya kredi kartıyla birkaç ayda kıymetini ödemek üzere kurbanlığı satın alıp kesebilir” dedi. Çınar, tasitlendirme seçeneklerine kadar detaylandırdı ve Kurban Bayramı yaklaşırken yayınladığı fetvada, “Tabi vakti geldiğinde borcunu ödemesi gerekir, yoksa faize girer ki faiz haramdır. Peşin 1.400 TL, vadeli 3 ayda ödemek şartıyla 1.500 TL’ye kurbanlık hayvanı satın alıp kesmek caizdir’’ dedi ve şu görüşlere de yer verdi: “Çünkü bu şekillerde alınan kurbanlık hayvana, peşin alınanlar gibi sahip olunur. Yani satın alanın tam mülkiyetine geçmiş olur. Kurban helal kazançla satın alınır. Haram kazancın kurbanı da zekatı da olmaz. Hatta mirasçılara miras olarak da kalmaz. Böyle yollarla elde edilen malı ya da asıl sahibini bulup teslim etmeliyiz veya sevap beklemeden çok muhtaç durumda olan kimselere vermeliyiz.”

Diyanet’in yasağı Çınar’a işlemiyor

Ankara Müftüsü Hasan Çınar’ın bu tür fetvaalarının Diyanet içinde de sorunlara sebep olduğu konuşuluyor. Halk arasında büyük tepki çeken, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvasından sonra dini konularda en üst karar mercii olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na sosyal medyadan fetva paylaşımı yasağı getiren Ali Erbaş, Ankara müftüsü Hasan Çınar’ın sosyal medya hesabından her gün bir fetva paylaşmasına ise ses çıkarmıyor.