İki çocuk annesi Natalie Deakin, aracındaki emniyet kemerinin boynunu sürekli rahatsız etmesi nedeniyle o bölgeye dokunduğunda sağ tarafında alışılmadık sertlikte bir şişlik fark etti. Durumu ciddiye alarak hemen doktora başvurdu. Yapılan biyopsi ve görüntüleme testlerinin ardından kendisine Hodgkin lenfoma teşhisi kondu.

"HİÇBİR BELİRTİM YOKTU"

Saç tasarımıyla uğraşan Deakin, kendisini tamamen sağlıklı hissettiğini ve vücudunda herhangi bir belirti olmadığını söyledi. “O gün emniyet kemeri olmasaydı, o kitleyi büyük ihtimalle fark etmeyecektim” diyen Deakin, erken teşhisin hayatını kurtardığını belirtti.

UZMANLAR UYARDI BELİRTİSİZ İLERLEYEBİLİR

Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hamilelik ve hormon değişimlerinin ciltte ciddi değişimlere neden olabileceğini ifade ederken, Deakin’in teşhisinin ardından yapılan değerlendirmelerde Hodgkin lenfomanın erken evrede yakalandığı belirtildi. Lenf bezlerinde ağrısız şişliklerle ortaya çıkan hastalık, birçok hastada belirti göstermeden ilerleyebiliyor.

“O ANI ASLA UNUTAMAM”

Yaşadığı o anı anlatan Deakin, “Emniyet kemerini düzeltirken boynuma dokundum ve sert bir kitle hissettim. İçimi bir anda korku kapladı. Nasıl daha önce fark etmediğime hâlâ inanamıyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

KEMOTERAPİYE HAZIRLANIYOR

Erken teşhis sayesinde tedavi sürecine hızla başlayan Natalie Deakin, şu anda kemoterapi hazırlığında. “Vücudunuzu tanıyın, en küçük değişikliği bile önemseyin” çağrısı yapan genç kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak başkalarına da örnek olmayı hedefliyor.

LENF KANSERİNDE BELİRTİLERE DİKKAT

Uzmanlar; boyun, koltuk altı ya da kasık bölgelerinde oluşan şişliklerin, gece terlemelerinin, açıklanamayan kilo kaybının ve halsizlik gibi belirtilerin lenf kanserinin işaretçisi olabileceğini vurguluyor. Bu tür bulguların göz ardı edilmemesi ve zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade ediliyor.