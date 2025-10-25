38 yaşındaki iki çocuk annesi Laura, Nisan 2020’de sağ göğsünde ani ve şiddetli ağrılar hissetti. Kısa süre sonra fark ettiği şişlik üzerine aile hekimiyle iletişime geçti. Pandemi nedeniyle yüz yüze muayene yapılamasa da Laura Nottinghamshire’daki Bassetlaw Hastanesi’nin meme kliniğine yönlendirildi.

Ancak Laura’nın iddiasına göre, vardiyasının sonuna yaklaşan bir doktor tarafından aceleyle muayene edildi. Kendisine sütyen bırakmasını söylediğini belirten Laura, "Doktor sadece elle kontrol etti, herhangi bir ultrason veya mamografi yapılmadı. Bana bunun muhtemelen hormonal olduğunu, sadece telli sütyenlerimi bırakmam gerektiğini söyledi" dedi.

GERÇEK AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ağustos 2020'de ağrılar dinmeyince Laura yeniden kliniğe gitti. Bu kez yapılan ultrason ve mamografi sonucunda, sağ memesinde 9 santimetreden büyük bir tümör tespit edildi. Testler, lobüler meme kanseri olduğunu ortaya koydu.

Başlangıçta tümörün alınması için çift mastektomi planlandı ancak yapılan ileri tetkiklerde kanserin lenf düğümlerine ve omurgasına yayıldığı anlaşıldı. Bu nedenle cerrahi müdahale iptal edildi ve Laura’ya hedefe yönelik ilaç tedavisi başlandı.

Doktorların kendisini daha erken taramaya alması gerektiğini ifade den Laura, o gün yaşadığı hayal kırıklığını hala unutamadığını belirtti.

5 YIL TEDAVİ GÖRDÜ

Beş yıldır tedavi gören Laura, meme kanseri farkındalık kuruluşunda gönüllü olarak çalışıyor. Şimdiye kadar üç farklı ilaç tedavisi gördü ve sürecin bir parçası olarak erken menopoza girdi.