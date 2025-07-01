İktidarın maden şirketlerinin orman ve zeytinlikleri talan etmesini kolaylaştıracak yasa teklifi bu hafta TBMM’ye geliyor. Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açıldığı, maden ve enerji projelerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararı beklenmeden teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerinin başlatılmasına imkan verecek yasa teklifi, bütün tepkilere rağmen TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmeye başlanacak.

‘MADENE GÖMÜLMEYECEĞİZ’

‘Süper izin’ mekanizmasıyla iktidar kritik ve stratejik madenlerle ilgili yatırımların önünün açıldığı savunurken, TEMA, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Doğa Derneği dahil çok sayıda çevre örgütü teklife, doğadan çok madencileri önceliklendirdiğini savunarak karşı çıkıyor. Çevre örgütleri, teklifin, sadece zeytinlikleri değil ormanlar, korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı geliştirme sahaları dahil önemli doğal alanların madene açılmasını kolaylaştırdığını söylüyor.

Teklifin 11’inci maddesine göre zeytinlikler madencilik faaliyetlerine açılıyor. Maden yapılacak alanlarda zeytin ağaçları aynı il veya ilçede başka bir alana taşınacak. Ayrıca ÇED izin süreçleri 4 ay ile sınırlandırılıyor.

Yasada ‘ÇED sürecinde hukuki öngörülebilirliğin artırılması’ ifadesinin geçmesi ‘Vatandaşların ÇED sürecinde hangi madene izin verildiğini değil, hangisine yanıt verilmediğini takip etmek zorunda bırakacak’ yorumlarına sebep oluyor.

Teklifi geçen hafta TBMM önünde protesto eden vatandaşlar, “Topraktan geldik toprağa gideceğiz, madene gömülmeyeceğiz” demişti. Teklif, Genel Kurul’da kabul edilirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Taşınan zeytin ağaçları kurudu

Zeytinliklerin taşınmasının nasıl bir çevre felaketi yaratabileceği Aydın’ın Çine ilçesinde görülmüştü. Evrensel Gazetesi’ne konuşan Çine Yaşam Platformu’ndan Ahmet Uslu, 2023’te taşınan 150 zeytin ağacının yüzde 80’nin kuruduğunu söyledi. Zeytin ağaçlarının en az 50-60 yaşında olduğunu hatırlatan Uslu, “Zeytinliklerin taşınarak kurutulduğu bu alanın Zeytin Katliamı Müzesi yapılmasını istiyoruz” dedi.