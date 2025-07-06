Türkiye bir yandan siyasi operasyonlarla sarsılırken diğer yanda orman yangınları ve zeytinlik katliamına karşı direniyor. Tarihin en büyük yangınını yaşayan İzmir’de valilik, yangının sorumlusu olarak elektrik dağıtım şirketini hedef gösterdi. İktidar ise sorumluları cezalandırmak yerine bu şirketlere hediyeler veriyor. İzmir’deki yangının sorumlusu olarak gösterilen GDZ elektrik şirketine 120 bin dönümlük zeytinlik verileceği ortaya çıktı.

30 bin kişi sürülecek

TBMM’ye gelen zeytinlik yasa tasarısına tepkiler sürerken tasarının hatları da ortaya çıkmaya başladı. Halk Tv’den Bahadır Özgür’ün yazısına göre, teklifin 11. maddesi, Maden Kanunu’na geçici madde ile ekli haritalar ile listeler eklenmesini öngörüyor.

Haritalarda görülen şirketlerden birisi İzmir bölgesinde elektrik dağıtım işini yapan GDZ Elektrik şirketinin bağlı olduğu Aydem Enerji. Bu şirkete Yatağan’da bulunan 120 bin dönüm zeytinlik veriliyor. Bu da 20 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Öte yandan Limak-İC İçtaş’ın ortaklığında kurulan ve Yeniköy-Kemerköy Santrali’ni işleten YK Enerji’ye özel alan da yasa taslağında yer alıyor.

Bu şirkete Meclis’teki tasarıya konulan özel madde ile 240 bin dönüm zeytinlik alanı veriliyor. Bu alan yaklaşık 33 bin 800 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Tüm maden ruhsatı alanları hesaplandığında 48 köy doğrudan etkilenecek. 30 bine yakın insan maden şirketleri para kazansın diye yerinden edilebilir.

Adrese teslim yasa taslağı

Yatağan ve Milas'taki zeytinlikleri gösteren krokilerle şirketlerin alacağı ve talan edeceği bölge milimetrik olarak belirlendi. Bunu gizleme gereği duymayan iktidar krokileri yasa taslağına bu haliyle koydu.

Yangınlar da zeytinlikleri yaktı

Ege Bölgesi'nde süren yangınlarla birçok zeytinlik alan şimdiden küle döndü. Deprem bölgesinde de birçok zeytinlik alan yangınlarda yok oldu. Yangınlara müdahalenin yetersiz kalması ve şirketlerin gözünü diktiği zeytinliklerin yanması da kafaları karıştırdı. Hatay Dikmece'de zeytinliği yanan bir vatandaş da "Bu zeytinlik kamulaştırılmıştı, iade edildi. Geçenlerde aldığım bir duyuma göre burayla ilgili yeni projeler olduğu söylendi. Tekrar bir şeyler yapılacak. Hemen bunun üzerine bu yangın çıktı. Burada sorgulanacak şeyler yok mu" diye sormuştu.

Meclis’ten geçerse AYM’ye gidecek

AKP’nin maden şirketleri kökenli milletvekillerinin meclise sunduğu yasa tasarısı, kavgalı komisyondan jet hızıyla geçirildi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edilen yasa tasarısına gerek muhalefet milletvekilleri gerekse vatandaşlardan gelen tepkiler devam ediyor. Ege köylerinden Ankara'ya gelen onlarca köylünün Meclis önünde eylemleri sürerken, yasa meclisten geçerse muhalefet partilerinin ortaklaşıp Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor.