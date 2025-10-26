Yapay zekâya olan küresel ilgi, yalnızca işlemci pazarını değil, bellek sektörünü de kökten değiştirdi. Artan talep, üretim hatlarını altüst ederken, dev bellek üreticileri DDR5 RAM fiyatlarına yüzde 30’a varan zam yapmaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarına göre bu artış, 2025 yılının son çeyreğinde doğrudan son kullanıcıya yansıyacak.

PLANLAR TAMAMEN DEĞİŞTİ

Bellek devi üçlüsü Samsung, SK hynix ve Micron üretim hatlarını yeniden şekillendiriyor. Yapay zekâ uygulamaları için gereken yüksek bant genişlikli HBM belleklerin öncelik kazanması, klasik DDR5 ve DDR4 üretimini geri plana itti. Bu da piyasada arz sıkıntısına yol açtı. Üreticiler, sınırlı üretimi dengelemek için fiyatları kademeli olarak artırma kararı aldı.

REKOR SEVİYELERE ÇIKTI

Veri analizi platformu DRAMeXchange, DDR5 belleklerin fiyatlarında sadece birkaç hafta içinde %5’lik artış yaşandığını bildiriyor.

Popüler modellerden G.Skill Trident Z5 Neo, kısa sürede %40 artışla 189,90 euroya yükseldi. Bu eğilimin, Amazon ve Newegg gibi büyük perakende zincirlerinde de kademeli zamlarla devam ettiği gözleniyor.

ChosunBiz’in paylaştığı bilgilere göre, büyük teknoloji firmaları artık DRAM üretim hatlarını iki ila üç yıl öncesinden rezerve ediyor.

Yani talep patlaması yalnızca geçici bir dalgalanma değil; önümüzdeki yıllarda da yüksek fiyat politikasının devam edeceği öngörülüyor.

RİSK DEVAM EDİYOR

Eski nesil DDR4 RAM’lerde arzın nispeten daha dengeli olduğu belirtiliyor. Ancak üretim önceliğinin HBM belleklerine kayması, bu pazarda da kademeli bir fiyat yükselişi sinyali veriyor. Uzmanlara göre, üreticilerin sıkı fiyat politikasını sürdürmesi halinde, DDR5 ve DDR4 fiyat artışları 2025’in dördüncü çeyreğine kadar devam edecek.

Yapay zekâ teknolojilerine yönelen dev firmaların, üretim kaynaklarını HBM belleklerine kaydırması, klasik masaüstü kullanıcılarını olumsuz etkiliyor.