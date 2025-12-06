Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, yalnızca enerji ve ekran kartı piyasasını değil, şimdi de dünyanın RAM stoklarını zorluyor. Veri merkezlerine yönelik talep patlaması, bellek çiplerinde küresel çapta ciddi bir arz krizine yol açmış durumda. Bir zamanlar bilgisayar toplarken “en ucuz bileşen” olarak görülen RAM, artık mağazalarda günlük olarak değişen fiyatlarla satılıyor.

MİCRON ÜRETİMİ YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE KAYDIRDI

Krizi büyüten en kritik gelişme ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Micron, yaklaşık 30 yıldır uygun fiyatlı PC bileşenleri sunan Crucial markasını tamamen sonlandırdığını açıkladı. Şirket, RAM ve SSD üretimini artık “daha büyük ve hızla büyüyen stratejik müşterilere”, yani yapay zeka devlerine kaydırıyor.

Micron yöneticisi Sumit Sadana, veri merkezlerinde yapay zeka odaklı büyümenin bellek talebini patlattığını vurguladı. Bu karar, PC oyunculuğunun sembol markalarından biri olan Crucial’ın piyasadan fiilen çekilmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak oyuncular da günlük kullanıcılar da çok daha pahalı laptop ve tabletlerle karşı karşıya kalacak. Nitekim RAM fiyatları son bir yılda ortalama %171 artmış durumda.

OPENAI’NIN DEV PROJELERİ PİYASAYI SIKIŞTIRIYOR

Micron, Samsung ve SK Hynix, dünyanın en büyük üç DRAM üreticisi konumunda. Ancak yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) de DRAM tabanlı olduğu için, tüketiciye yönelik RAM üretimi giderek daralıyor.

OpenAI’nin “Stargate” isimli devasa veri merkezi projesinin maliyetinin 500 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi. Şirketin Samsung ve SK Hynix ile ayda 900 bin DRAM wafer’ı satın almak için anlaşma yaptığı bildiriliyor. Bu sayı, küresel DRAM üretiminin yaklaşık %40’ına denk geliyor ve piyasadaki sıkışıklığı daha da artırıyor.