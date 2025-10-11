Pakistan Ordusu, geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın Orakzai bölgesinde düzenlenen bir istihbarat operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında ordu birlikleriyle silahlı militanlar arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 11 asker ve 19 militan hayatını kaybetti.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Olayların ardından devam eden gerilim neticesinde 11 Ekim 2025 günü akşam saatlerinde başlayan çatışmalar kısa sürede alevlendi. Taliban’a bağlı çok sayıda birlik Pakistan sınırına sevk edilirken, Pakistan medyasında savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi.
Pakistan Ordusu sınır hattındaki birimlere yönelik hava saldırısı yaptı.
"7 SINIR VİLAYETİNDE ÇATIŞMA VAR"
El Cezire'ye açıklamalar yapan Afganistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Pakistan’ın Kabil, Host ve Nangarhar vilayetlerine yönelik hava saldırılarına karşılık olarak operasyon başlatıldığını ve Taliban güçlerinin yedi sınır vilayetinde Pakistan ordusuyla çatıştığını açıkladı.