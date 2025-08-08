Kız çocuklarının okutulmasından satrancın yasaklanmasına kadar birçok kısıtlamanın olduğu Afganistan’da, radikal İslamcı Taliban yönetimi Türkiye’deki imam hatip modelini istedi.
Taliban üyesi bakan Mehlevi Habibullah Ağa ile görüşen Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i aradı, Tekin de imam hatip modelini Taliban’a verdi. Modelin inceleneceği ifade edildi. Aktay, “Ben hemen oradayken Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’le temasa geçerek imam-hatip liselerinin müfredatını aldım ve kendisine de ilettim” dedi.
Afganistan’daki önceki müfredatın ‘işgal kafalı insanlar yetiştirdiğini’ savunan bakan, yeni bir müfredatın hazırlığının tamamlama aşamasında olduğunu söyledi.