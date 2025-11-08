Evin sahibi, buluntuyu derhal Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü’ne (DRAC) bildirdi. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda, altınların tarihi eser niteliğinde olmadığı, yaklaşık 15 ila 20 yıl önce gömüldüğü tespit edildi.

ALTINLAR YENİ SAHİBE KALDI

Yapılan yasal incelemelerde, altınların bir şirkete ait olabileceği, ancak “yasal yollardan edinildiği” ve herhangi bir suç unsuru taşımadığı belirlendi.

Evin önceki sahibinin hayatını kaybetmiş olması ve hazineyle ilgili hak talebinde bulunacak kimsenin olmaması nedeniyle, altınların mülkiyeti yeni ev sahibine geçti.

Bölgesel gazetelere yansıyan bilgilere göre, hazine beş adet külçe ve çok sayıda altın parçasından oluşuyordu. Parçalar, plastik torbalar içinde dikkatlice paketlenmiş şekilde bulundu.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma, altınların yaklaşık 15–20 yıl önce Lyon bölgesindeki bir şirkette eritildiğini ve herhangi bir tarihi ya da arkeolojik değere sahip olmadığını ortaya koydu.

Olay, Fransa’da son yıllarda bireysel hazine buluntuları arasında en dikkat çekici vakalardan biri olarak değerlendiriliyor.