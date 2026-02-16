İspanya’nın Granada eyaletine bağlı Salobrena kasabasında yaşayan bir kişi, ONCE hafta sonu piyangosunda büyük ikramiyenin sahibi oldu. Sevgililer Günü’ne özel düzenlenen çekilişte kazanılan ödül kapsamında talihliye önümüzdeki 10 yıl boyunca her ay 2 bin euro (yaklaşık 103 bin lira) ödenecek. Toplamda 240 bin Euro’ya ulaşacak ikramiye, kazanan kişiye adeta düzenli bir maaş sağlayacak.

MAAŞ GİBİ HER AY YATACAK

14 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte büyük ödül Salobrena kasabasına çıktı. Tek seferlik ödeme yerine her ay düzenli gelir sağlayan bu sistem, kazanan kişiye uzun vadeli finansal güvence sunuyor. 10 yıl boyunca sürecek aylık ödemelerle birlikte toplam tutar 240 bin Euro’ya ulaşacak.

Kazanan bilet, 2013 yılından bu yana ONCE için piyango bileti satan Sofia Lopez tarafından satıldı. Lopez, kasabanın ana kavşağındaki satış noktasında görev yapıyor. Büyük ödülün kendi satış noktasından çıkmasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

'DAHA ÖNCE DE ÖDÜL KAZANDIM'

Daha önce de ödül kazandırdığını belirten Lopez, bu kez çıkan ikramiyenin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Talihli, “Bu büyük ödülü kasabamızdan birine kazandırdığım için çok mutluyum. Daha önce 35 bin Euro’luk bir ödül kazandırmıştım ama daha büyük bir ödül kazanmak istiyordum” ifadelerini kullandı.

Son dönemde büyük ödüllerin genellikle çevre kasabalara çıktığını da belirten Lopez, bu kez ödülün Salobrena’ya çıkmasının kasaba için önemli olduğunu vurguladı.