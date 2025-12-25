Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AKP'de medya stratejisi değişti. İktidara yakın isimler yerine AKP'li isimlerin ekrana çıkması kararlaştırıldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz AKP'li isimlere ekran izni çıktığını yazdı.

Saymaz yazısında, "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz.

'AKP'Lİ VEKİLLER EKRANA ÇIKMIYOR' RAHATSIZLIĞI

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan dün kaleme aldığı yazıda, iktidarı savunma işinin 'gazetecilere terk edildiğini' belirterek "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" dedi.

Hakan, AKP'yi milletvekillerini televizyondan uzak tutmakla eleştirdi.

Bugün de Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Şimdi iğneyi batırma zamanı" başlıklı yazı serisinin ikincisini kaleme aldı. Fırat, siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını belirterek; "Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor" dedi.

Fırat, Cumhurbaşkanlığı uçağına binen gazetecilerin deneyim ve birikim seviyesine de değinerek; "Belli ki gazetecilik geçmişleri, muhabirlik yapıp yapmadıkları, meslek hayatları boyunca uluslararası zirve izleyip izlemedikleri, dış politika bilgileri gözden kaçırıldı" eleştirisinde bulundu.