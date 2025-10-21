Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddiaları için sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım gerçekleştirdi.

Yıldız futbolcu, hakkında çıkan 'Brezilya'ya dönmek istiyor' haberlerine cevap olarak X hesabından, "Sahte haberler başladı" paylaşımında bulundu.

ESPN'in yaptığı haberde, Talisca'nın Türkiye'de mutlu olmadığı ve Brezilya'ya dönmek istediği öne sürüldü.

Ayrıca Talisca'nın, kendisini Fenerbahçe'ye transfer eden Jose Mourinho'nun ayrılığından da memnun olmadığı iddia edildi.



Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı geçen sezon devre arasında kadrosuna katmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.