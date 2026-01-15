Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınından Placar'a açıklamalarda bulundu.

Geleceğine dair konuşan Talisca, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Fenerbahçe'de kalacağını belirten tecrübeli orta saha “Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum. Jorge Jesus, çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bu her şeyi değiştirdi. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum.” değerlendirmesinde bulundu.

RİVALDO BENZETMESİ

Süper Lig'in kalitesi ve oyun tarzı üzerine de konuşan Talisca "Dostum, ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmadım, her zaman sahada daha çok varlığımı hissettirdim. Beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii... Türk liginin birinci sınıf olmadığına dair bir fikir var, ama kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da neredeyse sadece PSG rekabet ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var. Yoğunluk açısından, Türkiye'nin Brezilya'nın önünde olduğuna şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

TEKLİF İDDİALARINA YANIT

Transfer teklifi aldığı yönündeki iddialara da yanıt veren Talisca “Feira de Santana'lıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım, çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım." dedi.