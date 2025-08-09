F.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord rövanş maçını iple çekiyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı olan, attığı gollerle dikkat çeken sambacı, Teknik Direktör Jose Mourinho’ya “Bu maç bizim için çok önemli. Yüzde yüz hazırım, bu maçta oynayıp, gol atmak istiyorum” dedi.

Mourinho şut tehdidinden yararlanmak istediği Talisca’ya forvet arkasında görev verecek. F.Bahçe’de 4 Avrupa maçında gol ve asist üretemeyen sambacı, sarı-lacivertli forma ile ilk gollerini atma hayali kuruyor. Sosyal medyadan “Bizi çok güzel şeyler bekliyor” diyen Talisca, umut dolu.