UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, gol için yüklendiği dakikalarda 10 kişi kaldı.
Mücadele 1-0 Benfica'nın üstünlüğü ile sürerken Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 79 ve 82. dakikada iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci sarı kartında rakibine dirsek atan Talisca hakemin ikinci sarı kartıyla direkt soyunma odasına gitti.
Fenerbahçe kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.
🟥 Talisca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.— AA SPOR (@aa_spor) August 27, 2025
pic.twitter.com/L9Z7qhxMtu