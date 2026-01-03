Anderson Talisca… Fenerbahçe’ye geçen sezonun devre arasında transfer olan Brezilyalı yıldız son haftalarda yükselen performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon 25 maçta 14 gol atıp 3 de asist yapan sambacı yönetimi harekete geçirdi. Futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Anderson Talisca ile masaya oturdu.

KRITIK MADDE KALDIRILDI

Torunoğulları, şu anda 12 milyon Euro maaş alan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 5 milyon Euro artı başarı bonuslarının bulunduğu bir teklif yaptı. Fenerbahçe’de oynamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren, her fırsatta takımda kalmak istediğini vurgulayan Talisca, yüzde 50 oranında indirime rağmen önerilen rakama “Evet” dedi. Bu arada Talisca ile daha önce yapılan sözleşmede çok ağır bir madde bulunuyordu. Brezilyalı yıldız, eğer transfer taksitlerinden biri gecikirse tüm ücretini alma hakkına sahipti. Yeni anlaşmayla bu madde de ortadan kalktı.