Fenerbahçe'nin formda yıldızı Anderson Talisca'nın son haftalardaki yükselen performansının arkasındaki ilginç detay gündem oldu. Brezilyalı futbolcunun eşi Fenerbahçe sosyal medya kanallarına konuşarak ilginç bir maç ritüelinden söz etti.

Brezilyalı yıldızın stadyuma giderken giydiği ayakkabıyla eğer o maçta gol atarsa, bir sonraki karşılaşmaya da aynı ayakkabıyla gittiğine yönelik açıklama ilgi uyandırdı.

Talisca'nın eşi yaptığı açıklamada "Şöyle bir batıl inancı var onun. Mesela maçlarda stadyuma giderken ayağına giydiği ayakkabıyı eğer o maçta gol attıysa bir sonraki maç bir daha giyiyor. Ve işler kötüye gidene kadar ayakkabıyı asla değiştirmiyor." dedi.

Brezilyalı oyuncunun eşi, Talisca'nın uğurlu ritüeline ne kadar bağlı olduğunu ise şu sözlerle anlattı "Ona ayakkabısını değiştirmesini söylüyorum ama "Bu ayakkabı bu ara uğurlu geldi, iyi geldi" diyerek değiştirmiyor."

Son haftalarda attığı kritik gollerle takımını zirve yarışında tutan Brezilyalı oyuncunun performansındaki artışın bu batıl inançla bağlantılı olup olmadığı tartışma konusu oldu.