Brann deplasmanında yaptığı kusursuz hat-trick ile kuzey ışıklarını sönük bırakan Anderson Talisca, UEFA’nın haftanın en iyi takımına girecek bir şova imza attı. F.Bahçeli taraftalar imza attığı günden beri Sambacı’dan bu performansı bekliyordu. Talisca’nın bu aşamaya gelmesi ise hiç kolay olmadı. Öncelikle Tedesco ile mükemmel bir iletişim kurdu.

ANTRENMAN SAHASI GİBİ

İtalyan teknik direktör, tecrübeli golcüyü yeni rolüne ikna etti. Talisca sahada artık daha fazla ikili mücadeleye giriyor, geriye koşu yapıyor. Bunun için de fiziksel seviyesini üst seviyeye çıkardı. Evinde özel çalışmalar yaptı. Takım idmanları dışında bireysel çalışmalara büyük önem veren Talisca, takım antrenmanları sonrası rejenerasyonu evinde yapıyor.

FENERBAHÇE’NİN YENİ KRALI

Talisca evindeki soğuk havuza giriyor, sonrasında da en az 15 dakikayı saunada geçiriyor. Tecrübeli futbolcu evine bir fizyoterapi alanı da kurdu. Bunun sonucunda sarı-lacivertli takımın en golcü ismi konumuna yükseldi. Tüm kulvarlarda 23 maçta 11 gol ve 2 asistle 13 gole katkıda bulundu. Forvet arkasında 7, 10 numarada 4 gol kaydetti.

YÜZDE 50 İNDİRİMLE DEVAM

Talisca, F.Bahçe’de kalmak istiyor. Brezilyalı devre arası için ülkesinden gelen teklifleri geri çevirdi. Sahada direkt skor tehdidi. Yıldız ama yedek kalmayı da sorun etmiyor, sahaya girdiğinde en iyi performansını sergiliyor. Tedesco bu nedenle haziranda sözleşmesi bitecek Talisca’nın kalmasını istiyor. Yönetim, devre arasında Sambacı ile masaya oturacak. Ancak 10 milyon Euro yıllık ücret alan Brezilyalı oyuncudan yarı yarıya indirim istenecek. Talisca indirimi kabul ederse ocakta F.Bahçe’ye imza atacak