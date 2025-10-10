Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Instagram hesabından Türkçe şarkı söylediği anları paylaştı.

'BU ŞARKIYI ÇOK SEVİYORUM'

Talisca, şarkıya Portekizce "Ela ama esse musica(Bu şarkıyı çok seviyorum)" notunu düştü.

Seyir halindeki araç içinde Sezen Aksu’ya ait “İkili Delilik” şarkısını söyleyen Talisca'nın tavırları da dikkat çekti.

'ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAK, PENALTILARA ÇALIŞ'

Talisca'nın Türkçe şarkı performansına sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle Fenerbahçeli kullanıcılar, "Mümkünse bir daha yapmasın öyle şeyler", "Sahaya bu kadar odaklansa prime BJK'li Talisca olacak ama bu da Fenerin bahtsızlığı…", "Şarkı söylemeyi bırak da şu penaltılara çalış", "Kandıralı Ferdi gibi söylüyor", "Gol atsın diye getirdiğimiz adam popstar Bayhan oldu", "Goller lazım bize şarkılar değil" gibi yorumlar yaptı.