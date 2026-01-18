Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında iki kez geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor maçında iki gol atan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'nın sözleşme yenileme süreci hakkında Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Talisca bizle kalmalı, kalması gerekiyor. Özverili oynadı bugün. Kendisi 10 numara ama 9 numarada kullandığımızda da hem yaklaşmayı hem arkaya koşuları çok iyi beceriyor. 2 gol attı. Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. 10 numarada hem bu kadar uzun hem bu kadar iyi sol ayaklı biri bulmak çok zor. Talisca kalacaktır bence. Sadece zaman meselesi. Kulüp süreci yönetiyor. Benim için çok net, Talisca'nın kalması çok önemli."

Tedesco, maçın ardından beIN Sports'a karşılaşma ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu önemli değil, önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zordu. Bunu söylemem gerekiyor. Burada Alanya’ya karşı oynamak zor çünkü iyi bir takım ve iyi bir teknik direktörleri var. İyi çalıştırılmış bir takım. Kadrolarında Ruan, forvetleri Hwang inanılmaz bir oyuncular. Baskı yapması çok zor bir ekip. Özellikle 3-4-3’te belirli şablonları var. Gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için de çok kötü bir ilk yarıydı. Dolayısıyla ikinci yarıda bazı değişiklikler yapmamız gerekti. Sonrasında takım daha iyi bir görüntü sergiledi.

Aslında bizler için en önemlisi ilk yarıda baskı yapamamıştık. İkinci yarıda önde baskı yapmaya başladık. 4-1-4-1’de de baskı yapmaya çalışmıştık ama iyi becerememiştik. Efe’nin oyuna girmesi bize dikine savunma yapma anlamında çok yardımcı oldu. Kendisi çok iyi genç bir oyuncu. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. O aynı zamanda Fenerbahçe’nin geleceği. Bir anlamda Fenerbahçe’nin geleceğini de inşa ediyoruz.”