Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde en son 31 Mayıs’ta yağmur düşmüştü. Kurak geçen yaz aylarının ardından kent, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışla 121 gün sonra yağmura kavuştu.
Yağmur gün boyunca kısa süreli aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde sağanağa yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, kayganlaşan yollar bazı noktalarda trafik kazalarına yol açtı.
Meteoroloji yetkilileri, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde de kent genelinde sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.