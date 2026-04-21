Piyango yetkilileri, Gloucestershire bölgesinden olduğu tahmin edilen ancak henüz kimliği belirlenemeyen "kayıp milyoneri" bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 2.1 milyon sterlin (127 milyon 656 bin TL) değerindeki ikramiye için zaman daralıyor.

1 Kasım tarihinde alınan bilette şu kombinasyonun tam isabet sağladığı açıklandı:

17, 18, 31, 36, 39, 51 ve bonus sayı 29.

Allwyn'in baş kazanç danışmanı Andy Carter, bahisçilere şu hayati tavsiyede bulundu: "Pembe belgenizi saklamış olabileceğiniz tüm yerleri 2 kez kontrol edin. Güvenli yerler, eski bir cüzdan veya hatta uzun zamandır giymediğiniz bir kışlık montun cebi bile olabilir."

Yetkililere göre, kazanan kişinin aslında bölgede yaşamıyor olması, sadece bir ziyaret veya iş gezisi için oradan geçmiş olması da ihtimaller dahilinde.

Süre dolarsa ne olacak?

30 Nisan tarihine kadar kimse bu devasa ikramiye ile ortaya çıkmazsa, 127 milyon üzerindeki bu meblağ, bireysel bir kazanç yerine piyangonun hayır projelerine dağıtılacak. "Bizim görevimiz kayıp milyonerimizi bulmak" diyen Carter, bu ödülün bir insanın hayatını tamamen değiştirebileceğini hatırlatıyor.