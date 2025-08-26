İBB Kumpas Davası adlı kitapçıkta, İBB’ye açılan ancak hiçbiri yeterli delil olmadığı için yargıya taşınıp dava konusu yapılamayan 40 soruşturma yer aldı. İşte temelsiz çıkan 40 soruşturma:

2019

Elektronik veri tabanı ve altyapısı kopyası.

2020

“Birlikte Başaracağız” kampanyasının Kanuna aykırı olduğu iddiası.

23 Nisan’da dağıtılan demokrasi kitapçığında siyasi propaganda yapıldığı iddiası.

Covid-19 ile ilgili uygulamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiası.

Bilboardlarda Kanal İstanbul ile ilgili yayın yapılması soruşturması.

Beşiktaş Arnavutköy’de encümen kararıyla tebligatsız yasaya aykırı işlem iddiası.

Reklam alanlarının usulsüz kullanımı ve bazı şirketlerle ilgili iddialar.

2017-2020 yılları arasındaki ihale süreçleriyle ilgili soruşturma.

Kültürel etkinlikler ve tanıtım hizmet alımı ihalesiyle ilgili usulsüzlük soruşturması.

19/03/2020 tarihli dezenfektan ihalesinde usulsüzlük iddiası.

Türk Yerel Hizmet-Sen sendikası dayanışma aidatı kesintisi için usulsüzlük.

Ramazan Minder’in usulsüz şekilde başka bir pozisyona atanması iddiası.

2021

Fatih Sultan Mehmet Türbesi ve Diyarbakır ziyaretleriyle ilgili soruşturma.

2022

İBB meclisinin muhtelif ilçelere verdiği tahsis kararlarının uygulanmaması iddiası.

Esenler ilçesindeki spor kompleksinin

Esenler Belediyesi’ne tahsisi incelemesi.

Güngören otopark alanının devrine ilişkin meclis kararına uyulmaması.

Ümraniye’deki bazı taşınmazların tahsis kararlarının uygulanmaması iddiası.

Bahçelievler ilçesindeki bazı yerler hakkında meclis kararlarının uygulanmaması iddiası.

Başakşehir’de Sular Vadisi park alan tahsisi meclis kararına aykırılık.

Sancaktepe’deki Paşaköy Mahallesi taşınmazının tahsis kararı.

Sarıgazi Mahallesi’ndeki bir taşınmazın tahsisinin gerçekleştirilmediği iddiası.

Beyoğlu’ndaki taşınmazın MEB’e tahsis kararının yerine getirilmediği iddiası.

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nin tahsis kararının uyulmaması.

Muhtelif ilçelere verilen tahsis kararlarının uygulanmaması iddiası.

Pendik ilçesindeki kurban kesim alanının tahsisinin gerçekleştirilmediği iddiası.

Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nun tahsis kararının yerine getirilmediği iddiası.

Sultangazi ilçesindeki bir taşınmazın tahsis kararının yerine getirilmediği iddiası.

Güngören’deki spor kulübüne ait tahsis kararının uygulanmadığı iddiası.

Bahçelievler ilçesindeki dört taşınmazla ilgili tahsis kararlarının uygulanmaması iddiası.

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi semt konağının tahsisiyle ilgili soruşturma.

Şile Belediyesi’ne tahsis edilen taşınmazlarla ilgili meclis kararları hakkında inceleme.

Şafak Duran’ın işe alınmasını uygun gören proje görevliler soruşturması.

Tuzla’daki akaryakıt istasyonunun imar uygulamasında usulsüzlük yapıldığı iddiası.

İSKİ’nin “Kreş ve Anaokulu Hizmet Alımı” ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiası.

Beşiktaş’ta bir taşınmaz değer tespitinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararı

2023

Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı incelemesi.

İBB Denetim Komisyonu’nun 2020 yılı raporuna rağmen denetim yapılmaması.

Universal Medya Reklam

Hizmetleri ile ilgili soruşturma.

İstanbul’daki kamu binalarının bakım ve onarım işlerine dair soruşturma.

Roma seyahatine ilişkin harcama iddiaları ve haberlerine yönelik inceleme.