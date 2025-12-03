Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yavuz Turan tarafından yırtıcı dişlere sahip 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti bulundu. İskelet, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından hayvanın türünün belirlenmesi için incelenmeye alındı.

İlçeye bağlı Alanbaşı köyünün eski muhtarı Yavuz Turan, ahırındaki malzemelerin üzerini örttüğü naylonların arasında yırtıcı dişlere sahip, 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti buldu.

Turan, iskeletin hangi hayvana ait olduğunu ayırt edemeyince durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile DKMP görevlilerine bildirdi. Gelen ekipler, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin hangi tür hayvana ait olduğu tespit edilecek.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Yavuz Turan, hayvan iskeletinin kendisini tedirgin ettiğini belirterek, “Ahırdaki naylonları kontrol etmek istemiştim. Arasını açınca kemikleri gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. İlk kez böyle bir şey gördüm; tedirgin oldum ve hemen yetkililere haber verdim” diye konuştu.