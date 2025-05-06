Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Mayıs tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis hadisesi görülebileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının Ankara’da en yüksek 25, en düşük 10; İstanbul’da en yüksek 25, en düşük 15; İzmir’de ise en yüksek 30, en düşük 15 derece olacağı bildirildi.